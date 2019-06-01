Son Dakika Haberleri: Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 kişi yaralandı
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Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

37 dakika önce

Erdek'te karayolunda kontrolden çıkan beton mikseri kamyonun yoldan çıkarak uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 kişi yaralandı, System.String[]
Erdek'te karayolunda kontrolden çıkan beton mikseri kamyonun yoldan çıkarak uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Kaza Erdek İlçesi Ocaklar ile Turan Mahallelerini bağlayan karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Hüseyin Ayan yönetimindeki 16 HZ 233 plakalı beton yüklü mikser kamyon, Turan kırsal mahalle girişinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, devrilen kamyonda sıkışan araç sürücüsü Hüseyin Ayan'ı çıkartarak, yaralı olarak 112 Acil Sağlık Ambulans görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücüsü Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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