Beton mikseri ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de beton mikseri ve otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'den Erzurum istikametine seyir halindeki M. A. idaresindeki 72 AB 772 plakalı otomobil, beton mikseriyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL