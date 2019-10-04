Son Dakika Haberleri: Beton mikseri viyadükte devrildi
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Beton mikseri viyadükte devrildi

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü Hakan Başaran (43), yaralandı.

Beton mikseri viyadükte devrildi, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü Hakan Başaran (43), yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Söke - Kuşadası çevre yolu İkiçeşmelik Mahallesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Söke'den Kuşadası yönüne giden Hakan Başaran'ın kullandığı 09 BV 562 plakalı beton mikseri, viyadük girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp, devrildi. Kazada,   şoför Başaran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Başaran, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, beton mikserinin çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kuşadası, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
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