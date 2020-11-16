Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü - Son Dakika

Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
16.11.2020 17:32
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, virajı alamayarak viyadükten aşağı düşüt. Olayda araç sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, virajı alamayarak viyadükten aşağı düşüt. Olayda araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Bakırçay Köprüsü üzerinde seyir halinde olan 35 NDV 30 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak viyadükten aşağı düştü. Olayı görev çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü Ferdi Çiğdem'in (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR
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