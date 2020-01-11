Beton mikseri yola devrildi: Faciadan dönüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beton mikseri yola devrildi: Faciadan dönüldü - Son Dakika

Beton mikseri yola devrildi: Faciadan dönüldü

6 saat önce

Ümraniye'de seyir halindeki beton mikseri kontrolden çıkıp yola devrildi.

Beton mikseri yola devrildi: Faciadan dönüldü, System.String[]

Ümraniye'de seyir halindeki beton mikseri kontrolden çıkıp yola devrildi. Faciadan dönülen kazada sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ümraniye'de Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri sürücüsü Kemal Tapan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser yola devrildi. Faciadan dönülen kazada mikser sürücüsü yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışması üzerine trafik normale döndü.

(Metin Başar/İHA)

Ümraniye, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:05 Kaynak: İHA
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