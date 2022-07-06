BETON MİKSERİNDEN KOPAN 200 KİLOLUK PARÇA İŞÇİNİN BAŞINA DÜŞTÜ - Son Dakika
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BETON MİKSERİNDEN KOPAN 200 KİLOLUK PARÇA İŞÇİNİN BAŞINA DÜŞTÜ

06.07.2022 12:44

KARAMAN'da, basketbol sahasının zeminine beton dökülürken mikserden kopan yaklaşık 200 kiloluk boru, işçi Rıfat Kılıç'ın (50) başına düştü.

KARAMAN'da, basketbol sahasının zeminine beton dökülürken mikserden kopan yaklaşık 200 kiloluk boru, işçi Rıfat Kılıç'ın (50) başına düştü. Ağır yaralanan Kılıç, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki Kemal Kaynaş Stadyumu önünde bulunan açık basketbol alanında meydana geldi. Basketbol sahalarının zemin betonu atılırken, beton mikserinin borusunun bir kısmı kopup baretsiz çalışan Rıfat Kılıç'ın başına düştü. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Kılıç yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıfat Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı alanda ve mikser üzerinde detaylı inceleme yaptı.

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Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, basketbol, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BETON MİKSERİNDEN KOPAN 200 KİLOLUK PARÇA İŞÇİNİN BAŞINA DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BETON MİKSERİNDEN KOPAN 200 KİLOLUK PARÇA İŞÇİNİN BAŞINA DÜŞTÜ - Son Dakika
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