İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıfat Kılıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da vatandaşlara 20 bin çam fidanı ve 500 bin mevsimlik çiçek dağıtıldı

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BETON MİKSERİNDEN KOPAN 200 KİLOLUK PARÇA İŞÇİNİN BAŞINA DÜŞTÜ - Son Dakika

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