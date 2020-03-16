Beton mikserine çarpan otomobil yandı, sürücü öldü - Son Dakika
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Beton mikserine çarpan otomobil yandı, sürücü öldü

6 saat önce

ADAPAZARI'nda beton mikserine çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü Mesut Filiz (34), hayatını kaybetti.

Beton mikserine çarpan otomobil yandı, sürücü öldü, System.String[]

ADAPAZARI'nda beton mikserine çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü Mesut Filiz (34), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Mesut Filiz idaresindeki 54 BF 139 plakalı otomobil, önünde ilerlemekte olan plakası alınamayan beton mikserine arkadan çarptı. Sürücü Mesut Filiz, hasar gören araçta sıkışırken, motoru tutuşan otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiyenin çalışması ile yaşamını yitiren Mesut Filiz'in cenazesi araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
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