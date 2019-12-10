Son Dakika Haberleri: Beton mikserine çarpan otomobildeki çift öldü
Son Dakika Güncel Beton mikserine çarpan otomobildeki çift öldü - Son Dakika

Beton mikserine çarpan otomobildeki çift öldü

6 saat önce

İstanbul Otoyolu'nun Soma gişelerinde, park halinde bulunan beton mikserine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kerim Sevim (73) ile eşi Cavidan Sevim (69) hayatını kaybetti.

Beton mikserine çarpan otomobildeki çift öldü, System.String[]

İZMİR- İstanbul Otoyolu'nun Soma gişelerinde, park halinde bulunan beton mikserine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Kerim Sevim (73) ile eşi Cavidan Sevim (69) hayatını kaybetti.

İzmir'den İstanbul'a giden Mehmet Kerim Sevim yönetimindeki 34 Y 6514 plakalı otomobil, Manisa'nın Soma ilçesi gişeleri girişindeki emniyet şeridinde, park halinde bulunan 45 YB 7904 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde, sürücü Sevim'in eşi Cavidan Sevim olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı otomobilden ağır yaralı olarak çıkartılan Mehmet Kerim Sevim de kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.


Mehmet Kerim, İstanbul, İzmir, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı
Felipe Melo, transfer için değil ödül için İstanbul'a geldiğini açıkladı Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 23:14:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beton mikserine çarpan otomobildeki çift öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]