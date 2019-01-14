Beton Mikserine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Babadağ
ilçesinden Denizli istikametine giden Özkan Güvenç (28) idaresindeki 20 AS 346 plakalı otomobil, Sakarya Mahallesi
'nde yol kenarındaki beton mikserine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Güvenç'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Babadağ ilçesindeki tekstil atölyesinde çalışan Güvenç'in, annesinin taburcu işlemleri için hastaneye gittiği öğrenildi.