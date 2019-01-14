Son Dakika Haberleri: Beton Mikserine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Beton Mikserine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Beton Mikserine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Babadağ ilçesinden Denizli istikametine giden Özkan Güvenç (28) idaresindeki 20 AS 346 plakalı otomobil, Sakarya Mahallesi'nde yol kenarındaki beton mikserine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenç'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Babadağ ilçesindeki tekstil atölyesinde çalışan Güvenç'in, annesinin taburcu işlemleri için hastaneye gittiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Babadağ, Sarayköy, Denizli, Güncel
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