Son Dakika Haberleri: Beton Mikserine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Beton Mikserine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

2 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü Özkan Güvenç (28), yaşamını yitirdi.

Beton Mikserine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü Özkan Güvenç (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Sarayköy- Babadağ yolunda meydana geldi. Babadağ'dan Sarayköy yönüne giden tekstil işçisi Özkan Güvenç yönetimindeki 20 AS 346 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki beton mikserine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Güvenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin kaza yerinde inceleme yapmasının ardından Özkan Güvenç'in cansız bedeni, Sarayköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

Babadağ, Denizli, Sarayköy, Güncel
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