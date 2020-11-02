Bursa'da beton mikserinin arkasında tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Bursa'da beton mikserinin arkasında tehlikeli yolculuk
02.11.2020 09:33
Bursa'da beton mikserinin arkasında tehlikeli yolculuk Bursa'da 2 bisikletlinin beton mikserine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da beton mikserinin arkasında tehlikeli yolculuk
BURSA - Bursa'da 2 bisikletlinin beton mikserine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da iki bisikletli, sabah saatlerinde Bursa- Ankara Çevreyolu 11 Eylül Bulvarı'nda, beton mikserine tutunup ilerlemeye başladı. Tehlikeye aldırış etmeden saatte 50 kilometre hızla giden mikserin arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Başka bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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