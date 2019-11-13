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Beton mikserinin altında can verdi

6 saat önce

Beton mikserinin altında can verdiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Beton mikserinin altında can verdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Umut C. idaresindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, manevra yaptığı sırada, iddiaya göre evlerinin önünde bulunan sitedeki kahvede bir süre oturtuktan sonra dışarı çıkan 60 yaşındaki Kemal Yıldırım'a çarptı. Mikser, ardından ön lastikleriyle yaşlı adamın üzerinden geçti. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam ağır yarlandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin üzerinden geçtiği adamın öldüğünü belirledi.

Kazayı duyan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizam Yıldırım, babasının öldüğünü gördüğünde yıkıldı. Olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından inegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fenalaşan oğlu da hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Beton mikserinin altında can verdi

Kemal Yıldırım, Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:27 Kaynak: İHA
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