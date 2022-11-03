Mikser sürücüsü gözaltına alınırken, trafik polisleri de geniş çaplı araştırma başlattı. Gencin yakınlarına kaza yaptığı bilgisi verildi. Olay yerine koşan ve Haymana'yı kıyafetinden teşhis eden yakınları gözyaşlarına boğuldular. Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazazede gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki Erman, feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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