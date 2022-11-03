Bursa'da beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki Erman, feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Bursa'da beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki Erman, feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

03.11.2022 19:14

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan 14 yaşındaki lise öğrencisi Erman Haymana, beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Acı haberi alıp olay yerine koşan çocuğun yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Bursa'da bir işyerinde staj yapan 14 yaşındaki lise öğrencisi Erman Haymana bisikletiyle seyir halindeyken beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

ACILI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mikser sürücüsü gözaltına alınırken, trafik polisleri de geniş çaplı araştırma başlattı. Gencin yakınlarına kaza yaptığı bilgisi verildi. Olay yerine koşan ve Haymana'yı kıyafetinden teşhis eden yakınları gözyaşlarına boğuldular. Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazazede gencin cenazesi morga kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Çalıştığı işyerinde beton mikserin altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü
Çalıştığı işyerinde beton mikserin altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü
Çalıştığı işyerinde beton mikserin altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü
Çalıştığı işyerinde beton mikserin altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü
Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki Erman, feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki Erman, feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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