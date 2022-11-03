Bursa'da bir işyerinde staj yapan 14 yaşındaki lise öğrencisi Erman Haymana bisikletiyle seyir halindeyken beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Mikser sürücüsü gözaltına alınırken, trafik polisleri de geniş çaplı araştırma başlattı. Gencin yakınlarına kaza yaptığı bilgisi verildi. Olay yerine koşan ve Haymana'yı kıyafetinden teşhis eden yakınları gözyaşlarına boğuldular. Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazazede gencin cenazesi morga kaldırıldı.
İşte olay yerinden kareler;
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki Erman, feci şekilde can verdi! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika