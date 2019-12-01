Son Dakika Haberleri: Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi
Son Dakika Güncel Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi - Son Dakika

Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi

6 saat önce

ADANA'da evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalan 2 yaşındaki Birgül Binen, hayatını kaybetti.

Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi, System.String[]

ADANA'da evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalan 2 yaşındaki Birgül Binen, hayatını kaybetti. Gözyaşı döküp, ağıtlar yakan Remziye Binen, minik kızının cansız bedeninin üzerini giyemediği kıyafetleriyle örttü.

Kaza, Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaata gelen sürücüsünün ismi açıklanmayan 42 EB 067 plakalı beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oyun oynayan Birgül Binen'i ezdi. Minik kızın ezildiğini gören çevredekiler, hemen 112'yi aradı. Mikserin sürücüsü çalışma arkadaşları tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak, polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi ise minik Birgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Birgül'ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu. Bazı kişiler de şoförün kaçtığını düşünerek beton mikserini taşlayıp, ön camını kırdı.

KIYAFETLERİNİ ÜZERİNE ÖRTTÜ

Birgül'ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşına boğuldu. Daha sonra eve giderek kızının hiç giymediği kıyafetlerini getiren Remziye Binen, elini öptüğü kızının cansız bedeninin üzerini örttü.

Mahalledeki bazı çocuklar da olanlardan habersiz, oyun oynamaya devam etti.

Birgül Binen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
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Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi
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