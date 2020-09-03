Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli öldü - Son Dakika

Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli öldü
Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli öldü AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikleti kullanan Hüseyin Soydaş (64) hayatını kaybetti.
Beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikletli öldü
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beton mikserinin altında kalan elektrikli bisikleti kullanan Hüseyin Soydaş (64) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Nazilli- Denizli Gıdı geçidinde meydana geldi. Karaçay Mahallesi yönünden gelen ve karayoluna çıkmaya çalışan elektrikli bisikletli Hüseyin Soydaş, Aydın yönünden gelen Serkan K. (38) yönetimindeki 35 AK 1867 plakalı beton mikserinin çarpması sonucu aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soydaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazilli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Soydaş'ın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, mikser sürüsüsü Serkan K. gözaltına alındı.
Son Dakika İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Sağlık sorunları bulunan Diego Maradona, doktorları dinlemeyip antrenmana çıktı Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı Manchester United, Ajax'tan Donny van de Beek'i transfer etti Dışişleri Bakanlığı, Alman Die Welt'in provokatif Türkiye haberini yalanladı Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada olan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi