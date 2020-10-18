Beton mikserinin çarptığı evin mutfak duvarı yıkıldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikserinin çarptığı tek katlı müstakil evin mutfak kısmının duvarı yıkıldı. Ev sahibi Rahmiye Dincu, "Kaza sırasında evdeydim, büyük bir gürültü koptu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken koca araba eve girip, evimi yıktı. Çok korktum" dedi.

Kaza, Malkara- Hayrabolu kara yolu üzerindeki kırsal Karacagür Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrabolu yönüne giden Hasan Karaarslan (38), yönetimindeki 17 UK 744 plakalı beton mikserinin direksiyon kontrolünü, yokuş aşağı giderken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri, Rahmiye Dincu'ya ait tek katlı müstakil evin mutfak kısmına çarptı, duvar yıkıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, evin mutfak kısmı kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı. Kaza sonrası Malkara- Hayrabolu kara yolunda araç trafiği kontrollü olarak verildi.

Ev sahibi Rahmiye Dincu, "Kaza sırasında evdeydim, büyük bir gürültü koptu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken koca araba eve girip evimi yıktı. Çok korktum. Allah beterinden korusun" dedi.'MUTFAK BİRDEN HARABEYE DÖNDÜ'Rahmiye Dincu'nun torunu Kemal Mikail Dincu, kaza sırasında evde olduğunu belirterek, "Acı bir fren sesi duydum. Her taraf sallandı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken aniden beton mikseri eve girdi. Dışarı çıktığımızda gözlerimize inanamadık. Evimizin yanındaki mutfak birden harabeye döndü. Tamamen yıkıldı, çok korktuk" dedi.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.