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Beton mikserinin çarptığı iki yaşındaki kız çocuğu öldü

6 saat önce

Adana'da beton mikserinin çarptığı iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Adana'da beton mikserinin çarptığı iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi 98051 Sokak'taki inşaata harç dökmek üzere gelen 42 EB 067 beton mikseri, sürücüsünün manevra yaptığı sırada Birgül Binen'e çarptı.

Kız çocuğu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araç şoförü, çocuğun yakınlarının tepkisi nedeniyle inşaattaki arkadaşları tarafından polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından annesinin getirdiği elbise çocuğun cenazesinin üzerine bırakıldı. Gözyaşları içinde kızını kucağına alan baba, çocuğunun naaşını öperek tabuta koydu.

Cenaze, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan beton mikseri, polis tarafından olay yerinden çekildi.

Beton mikserinin çarptığı iki yaşındaki kız çocuğu öldü

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:21 Kaynak: AA
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