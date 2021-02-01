Son dakika haberleri! Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

01.02.2021 14:10

Son dakika gündem haberine göre Küçükçekmece'de seyir halindeki beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Küçükçekmece'de seyir halindeki beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Feci kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serpil Çöl (45) isimli kadın sokakta karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada sokakta bulunan inşaatta çalışma yaptıktan sonra hareket eden 06 DRS 07 plakalı beton mikseri kadına çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların bağırması ile birine çarptığını fark eden sürücü hemen durdu. Ancak talihsiz kadın beton mikserinin arka tekerlekleri arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını bulunduğu yerden çıkartamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri de beton mikserinin sürücüsünü göz altına alırken olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Son dakika haberleri! Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beton Mikseri, Küçükçekmece, Cumhuriyet, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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