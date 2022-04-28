Beton mikserinin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

28.04.2022 16:21
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, beton mikserinin çarptığı Elmas Baş (51) hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, beton mikserinin çarptığı Elmas Baş (51) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Özyurt Mahallesi Soner Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Adem Taşkın yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, dönüş yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Baş'a (51) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elmas, Baş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.Kazanın ardından mikser şoförü Adem Taşkın gözaltına alındı.


Beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü
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Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beton mikserinin çarptığı kadın öldü - Son Dakika


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