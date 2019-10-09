Son Dakika Haberleri: Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı: 6 yaralı

Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı: 6 yaralı

1 saat önce

Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı: 6 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi.

Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı: 6 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza 15.30 sıralarında Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre İrfan T. İdaresindeki 67 AAY 184 plakalı beton mikseri önünde seyir eden Mustafa Y. idaresindeki 67 SF 100 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çıktı ardından da ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Y. ile Lütfiye Y. (77), Şerife Y. (22), Yeşim Y. (27), Kevser Y. (4), İlknur Y. (5), yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkarırken, 112 sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 3 ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet ve özel hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine giden yol bir süre trafiğe kapanırken, otomobilin kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya karışan beton mikseri sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürülürken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı: 6 yaralı

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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