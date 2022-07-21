Beton mikserinin dolu LPG tankerine çarptığı kazada faciadan dönüldü - Son Dakika
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Beton mikserinin dolu LPG tankerine çarptığı kazada faciadan dönüldü

21.07.2022 14:15
Beton mikserinin dolu LPG tankerine çarptığı kazada faciadan dönüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde beton mikserinin aynı yöne seyir halinde olan dolu LPG tankerine arkadan çarptığı trafik kazasında faciadan dönüldü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde beton mikserinin aynı yöne seyir halinde olan dolu LPG tankerine arkadan çarptığı trafik kazasında faciadan dönüldü.

Kaza, öğle saatlerinde Buldan- Alaşehir yolunda üzerine bulunan Kadıköy Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan istikametine seyir halinde olan beton mikseri, Denizli'ye yakıt getiren aynı yöndeki dolu LPG tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan tankerdeki yakıt yola dökülmeye başladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dolu tankerden boşalan yakıt nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Karayolu gerekli temizlik çalışmalarının yapılmasının ve araçların çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Her iki araçta da maddi hasasın meydana geldiği kazada dolu tankerde her hangi bir parlamanın yaşanmaması ve can kaybının oluşmaması teselli oldu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kadıköy, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beton mikserinin dolu LPG tankerine çarptığı kazada faciadan dönüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Beton mikserinin dolu LPG tankerine çarptığı kazada faciadan dönüldü - Son Dakika
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