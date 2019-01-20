Son Dakika Haberleri: Beton Mikserinin Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası

Beton Mikserinin Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası

48 dakika önce

Kağıthane'de beton mikserinin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Beton Mikserinin Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Kağıthane'de beton mikserinin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'ndan FSM Köprüsü bağlantı yolu girişinde beton mikseriyle iki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada, seyir halindeki 34 AP 1240 plakalı beton mikseri henüz bilinmeyen nedenle 34 BSF 078 plakalı otomobile çarpması sonucu otomobil, spin atarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton mikseri, yolun sağında ilerleyen 34 FV 9569 plakalı araçla da çarpıştı.

Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza sonrası FSM Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Kağıthane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi

Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 15:32:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beton Mikserinin Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]