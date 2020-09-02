Beton mikseriyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

S.K. (38) idaresindeki 35 AK 1867 plakalı beton mikseri, Nazilli- Denizli kara yolu Gıdı Gıdı Geçidi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı