Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki yan yolda 34 KF 6145 beton mikseri 34 TD 8962 otomobille çarpıştı.

Kazada yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle yan yoldaki trafikte yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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