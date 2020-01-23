Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametindeki yan yolda 34 KF 6145 beton mikseri 34 TD 8962 otomobille çarpıştı.
Kazada yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle yan yoldaki trafikte yoğunluk oluştu.
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