Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


TEM Otoyolu İSTOÇ mevkisi Ankara istikametindeki yan yolda Yılmaz Tanrıverdi'nin kullandığı 34 KF 6145 beton mikseri ile Ercan Deniz idaresindeki 34 TD 8962 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yan yol Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Bağcılar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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