Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bağcılar'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.



TEM otoyolu İSTOÇ mevkisi Ankara istikametindeki yan yolda Yılmaz Tanrıverdi'nin kullandığı 34 KF 6145 beton mikseri ile Ercan Deniz idaresindeki 34 TD 8962 otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın ardından yan yatan beton mikserinin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yan yol Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kazaya ilişkin görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yan yola bağlanan beton mikseri viraja girdiği sırada kontrolden çıkıyor ve devrilerek aynı istikamette ilerleyen otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle iki araç bariyerlere kadar sürükleniyor.