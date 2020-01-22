Beton mikserlerinden yollara beton tepeceği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beton mikserlerinden yollara beton tepeceği - Son Dakika

Beton mikserlerinden yollara beton tepeceği

6 saat önce

ESENYURT'ta fazla yükleme yapan beton mikserlerinin yola beton dökmesi kameraya yansıdı.

Beton mikserlerinden yollara beton tepeceği, System.String[]

ESENYURT'ta fazla yükleme yapan beton mikserlerinin yola beton dökmesi kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta hazır beton dolum tesislerinden çıkan beton mikserleri fazla dolum sebebiyle yollara beton dökerek tehlike saçıyor. Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir hazır beton dolum tesisinden çıkan beton mikserleri kapasitelerinin üzerinde beton alması sebebiyle, yüklenen beton seyir halindeyken yollara dökülüyor. Özellikle yokuş ve dik yollarda dökülen betonlar, bir yandan kirliliğe sebep olurken bir yanda ise yolu kullanan sürücüler için tehlike oluşturdu.

"ÖNÜNE GELENİ OPERATÖR YAPMAMAK GEREKİYOR"

Yollara beton dökülmesiyle ilgili konuşan beton mikseri sürücüsü, "Bazı araçlarda metreküpü 7,5- 8 metreküp alan araçlarda 9-10 metreküp alıyorlar. Ondan da olabilir. Bu konuda operatörleri eğitmek gerekiyor. Önüne geleni operatör yapmamak gerekiyor. Emniyet tonaj ve metreküp kontrolüne bakıyor. Bunlar eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Dökülen beton yolun biçimini bozuyor, bundan araçlar kayabilirler" dedi.

"YOLLARDA ÖBEK ÖBEK BETON OLUYOR"

Betonların kurumasıyla yolda oluşan tepeciklerden şikayet eden bir sürücü ise, "Dikkat etmiyorlar. Rastgele geçiyorlar.  Araçlara zarar veriyor. Bizlere zarar veriyor. Yollarda öbek öbek beton oluyor. Lastiklerimizi balatalarımızı arabalarımızı sürekli tamire götürmek zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:46 Kaynak: DHA
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