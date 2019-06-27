Beton parke yol düzenleme çalışması başladı
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Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta beton parke ile yol düzenleme çalışması başlattı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, Esentepe Mahallesi
94. Sokak'ta beton parke ile yol düzenleme çalışması başlattı.
Bartın Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta beton parke taşlarla yol düzenleme çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalar ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın
beton parke ile yol düzenleme çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Kentte ihtiyaç duyulan her noktaya bir ekip sevk etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Esentepe Mahallesi 94. Sokak'ta beton parke taşlarla örerek düzenlemeye başladık. Buradaki çalışmamızı da en kısa zamanda tamamlayıp yolu sorunsuz şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" dedi. - BARTIN
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