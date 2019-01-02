Beton Parlatma Nedir? Neden Önemlidir?
54 dakika önce
Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender
Köse, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Beton parlatmanın önemine değinen Köse, şunları söyledi: "Uzun yıllar Endüstri zemin betonlarına fiber donatılar sağlarken, müşterilerimiz bizden ihtiyaçları doğrultusunda zemin betonlarının daha çabuk deforme olduğunundan yakınıyorlardı. Biz de tam bu noktada ar-ge çalışmaları yaparak beton parlatma uygulamasını bulduk ve bunu ilk olarak biz Türkiye
'de uyguladık."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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