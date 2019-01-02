Son Dakika Haberleri: Beton Parlatma Nedir? Neden Önemlidir?

Beton Parlatma Nedir? Neden Önemlidir?

54 dakika önce

Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Beton parlatmanın önemine değinen Köse, şunları söyledi: "Uzun yıllar Endüstri zemin betonlarına fiber donatılar sağlarken, müşterilerimiz bizden ihtiyaçları doğrultusunda zemin betonlarının daha çabuk deforme olduğunundan yakınıyorlardı. Biz de tam bu noktada ar-ge çalışmaları yaparak beton parlatma uygulamasını bulduk ve bunu ilk olarak biz Türkiye'de uyguladık."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
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