Son Dakika Haberleri: Beton, Rakip Tanımadı

Beton, Rakip Tanımadı

24 dakika önce

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencisi Birkan Topkaya, grekoromen stilinde düzenlenen güreş yarışmasında birinci oldu.

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Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğrencisi Birkan Topkaya, grekoromen stilinde düzenlenen güreş yarışmasında birinci oldu.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu Müdür yardımcısı Kadir Bayraktar ve Milli güreşçi Zeki Bayraktar'ın öğrenicisi Birkan Topkaya Ardahan'ı temsilen Muş'ta katıldığı güreş müsabakalarında rakiplerini yendi.

Okul arkadaşları tarafından "Beton" lakabı ile anılan Birkan Topkaya yarıştığı dört müsabakasının tamamında rakiplerini tuş etti. Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu'nu büyük bir gurur yaşatan Topkaya'ya hocaları tam destek verdi. Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdür Yardımcısı Kadir Bayraktar ve Eğitmen Hocası Zeki Bayraktar " Birkan bugün bizlere, okulumuza ve ilimize çok büyük bir gurur yaşattı. Kendisinin üzerinde olan emeğimizi boşa çıkarmadı. Sabırlı ve azimli bir öğrencimiz arkadaşlarının kendisine taktığı lakabın hakkını vererek rakiplerini beton gibi ezdi ve sayı üstünlüğüne gerek bırakmadan hepsini tuş etti" dediler.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun " Birkan'ın bu başarısı öğrencilerimize örnek teşkil edecektir. Büyük bir başarı elde etti. 17 ilin yarıştığı müsabakalarda birinci oldu. Birkan'ı başarısından dolayı tebrik ediyor, Okulumuza bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:20 Kaynak: İHA

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