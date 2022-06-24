Olay, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi mevkiinde bulunan bir beton santralinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çimento karma kulesindeki arızaya müdahale etmek isteyen Engin İnce, makineye önce elini sonra vücudunu kaptırdı. Makinenin yuttuğu İnce olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri İnce'nin cansız bedenini çıkartmak için seferber oldu. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar neticesinde İnce'nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beton santralinde feci ölüm: Çimento karma makinesine önce elini sonra vücudunu kaptırdı - Son Dakika

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