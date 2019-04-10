‘Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler’ konuşulacak
1 saat önce
İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Bursa Şubesi ev sahipliğinde, İMO adına Bursa ve İstanbul Şubeleri tarafından düzenlenecek olan Uluslararası 10. Beton Kongresi, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59
İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Bursa
Şubesi ev sahipliğinde, İMO adına Bursa ve İstanbul
Şubeleri tarafından düzenlenecek olan Uluslararası 10. Beton Kongresi, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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