Son Dakika Haberleri: ‘Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler’ konuşulacak

‘Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler’ konuşulacak

1 saat önce

İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Bursa Şubesi ev sahipliğinde, İMO adına Bursa ve İstanbul Şubeleri tarafından düzenlenecek olan Uluslararası 10. Beton Kongresi, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

‘Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler’ konuşulacak, System.String[]
İnşaat Mühendisler Odası (İMO) Bursa Şubesi ev sahipliğinde, İMO adına Bursa ve İstanbul Şubeleri tarafından düzenlenecek olan Uluslararası 10. Beton Kongresi, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59 
Ekonomi
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