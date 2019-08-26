Beton ve büz fabrikasında boru ve baca üretimi de yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen beton ve büz fabrikasında incelemelerde bulundu. Aslay, fabrikada artık MASKİ Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu boru ve baca gibi malzemelerin üretiminin de yapılacağını söyledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen beton ve büz fabrikası tam kapasite üretime devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, fabrikada incelemelerde bulunmak üzere Salihli'ye gitti. Aslay, burada Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ile Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay'dan bilgiler aldı. Fabrikada ihtiyaç duyulan boru ve baca gibi malzemelerin de üretiminin yapılacağını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Aslay, "Sayın başkanımızın talimatları üzerine artık boru baca ve ihtiyaç duyacağı malzemelerin üretimine ve kilit parke taşı olarak da ikinci vardiya ile ilgili çalışmaları incelemek üzere ziyarette bulunduk. İlgili dairemiz, işçilerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Her tarafımız malzeme dolu bu malzemelerimizi de koyabileceğimiz yeni alanlar oluşturmak ve fabrikamızı hem hızlandırmak hem de kalitesini arttırmak adına neler yapabileceğimizi bugün yerinde incelemek, tartışmak ve hayata geçirmek üzere Kaynak ve İştirakler Daire Başkanımız ve koordinatörümüzle birlikte incelemelerde bulunduk. Her şey Sayın Başkanımızın da dediği gibi Manisamız için" diye konuştu.



Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan da fabrikada büyük bir özveriyle çalışıldığını ifade etti. Arslan, "Burası Manisa Büyükşehir Belediyesinin önemli kuruluşlarından birisi. Burada şuanda yoğun bir üretim yapılıyor. Fakat yaptığımız üretim Manisa Büyükşehir Belediyesinin taleplerine yetişemediği için ikinci vardiyayı devreye sokmak, boru alanımızı ve menfez alanımızı devreye almak için çalışmalar yapıyoruz. Personelimiz ve buradaki düzenimiz son derece çağdaş, günün kurallarına çok uygun bir şekilde. Personelimiz de çok fedakar bir şekilde çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonuna uygun olarak biz de personellerimizle birlikte elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" dedi. - MANİSA