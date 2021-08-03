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Beton yol Gördes'le Salihli'yi birbirine bağlıyor - Son Dakika

Beton yol Gördes'le Salihli'yi birbirine bağlıyor

03.08.2021 11:00
Beton yol Gördes'le Salihli'yi birbirine bağlıyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Salihli'yi birbirine bağlayan güzergahta beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ve Salihli'yi birbirine bağlayan güzergahta beton yol çalışmalarını sürdürüyor. 1968 yılında açılan yolun yenilenen haliyle ilçeye çok yakıştığını belirten mahalle muhtarları; ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte kültürel ve ekonomik aktivitelerin bölgede artacağını dile getirdiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ile birlikte Gördes-Salihli arasındaki beton yol çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında muhtarlar da Büyükşehir Belediyesi heyetine eşlik etti.

Ulaşım kolaylaşıyor, ilçe ekonomisi canlanıyor

Gördesli mahalle muhtarları ilçeyi Salihli'ye bağlayan yolda yapılan çalışmaların kendilerini ve mahalle sakinlerini oldukça mutlu ettiklerini belirterek; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Dereçiftlik Mahalle Muhtarı Hüseyin Orhan, "Vatandaşlarımız bu yoldan çok memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi tozlu, bozuk yoldan kurtardılar. Bu yol, 53 yıldır Gördes'in kanayan bir yarasıydı. Salihli'ye doğru ilerliyor. Salihli ile birleştiğinde Gördes'in yol sorunu ortadan kalkmış olacak. Cengiz Başkan'dan Allah razı olsun" diye konuşurken, Sarıaliler Mahalle Muhtarı İzzetin Solak, "Beton yolumuz başladı. Yaklaşık 11 kilometre ilerledi. Tozdan kurtulduk, kasislerden kurtulduk. 45 dakika olan yolumuz, 20 dakikaya düştü. Vatandaşlarımız çok memnun. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Tüpüler Mahalle Muhtarı Yasin Kurt, "Manisa Büyükşehir Belediyemize beton yolla ilgili olarak çok teşekkür ediyoruz. Salihli'ye ulaşımı sağlayan bu yol, yıllardır çok kötüydü. Gidip gelmekte çok zorlanıyorduk. Özellikle nakliye araç kullanıcıları bu yolu görünce bir daha gelmeyeceklerini söylüyorlardı. Bu yolun yapılmasıyla birlikte, Gördes için ulaşım sorunu çözüldü. Mahallem adına başta Cengiz Ergün başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" derken Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır şunları söyledi: "Burada bulunan köylerimiz, yıllardır tozun toprağın içindeydi. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız, çiftçilerimiz ve Gördes'e gelen toptancılar için çok güzel bir yol oldu. Avrupai bir hava kattı. Çocuklarımız, geleceğimiz için çok iyi bir yol oldu. Yoldaki bayrakçısından tutun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Gördes'in 'İpek Yolu'

MHP Gördes İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, "Gördes'i Salihli'ye bağlayan yol üzerindeyiz. Daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yolun 10 kilometrelik kısmı sıcak asfaltla kaplanmıştı. Geride kalan kısmı da beton yol olarak yapılıyor. Bu yolun yapımı, vatandaşlar tarafından yıllardır özlemle bekleniyordu. Burası, Gördes'i Salihli'ye ve Alaşehir serbest bölgeye bağlayan ipek yolu dediğimiz; ticaret yolu olması. Yaş sebze ve meyve ihracatında özellikle kullandığımız bir yol. Ticaretimizi güçlendiren bir yol. Hayırlı olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansınlar. Bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Gördesliler yol çalışmalarından çok memnun

Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, "Cengiz Ergün Başkanımızın önderliğinde Gördes'in üç noktasında beton yol ve satih kaplama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Gördesliler yol çalışmalarından çok memnun. Hemşerilerimiz, memnuniyetlerini bizlere iletiyorlar. Mutluyuz, gururluyuz. Üzerinde bulunduğumuz Gördes'i Salihli ilçesine bağlayan yol 1968 yılında açılmış, 1987 yılında ilk defa 1'nci kat satih kaplama yapılmış. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile daha önce 11 kilometrelik kısmı sıcak asfaltla kaplanmıştı, 11 kilometrelik kısımda beton yol yapıldı, artık Salihli ilçe sınırlarında beton yol çalışmaları devam ediyor. Çok mutluyuz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Yolun kullanımı hemen arttı

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu yol ticaret, sosyal ve kültürel yaşam anlamında çok önemli bir yol. Kırsal kalkınma için gerekli olan bir yoldu. Gördes merkezden itibaren 10 kilometrelik yol sıcak asfalt olarak geliyordu. Muhtarlarımızın ve Muhtarlar Dernek Başkanımızın isteği üzerine; Cengiz Ergün Başkanımız beton yol yapılması talimatını verdi. Geçen sene yolu incelemek üzere geldiğimizde vatandaşlar heyecanlıydı. Ama şimdi bitip üzerinde yürüyünce hayal bile edemeyeceğimiz bir yol oldu dediler. Bu bizim için çok memnun edici. 11 kilometrelik güzergahta çalışma bitti, toplamda 50 kilometrelik yol güzergahı var. Muhtarlarımız, şimdiden yolun kullanımının yüzde 25 oranında arttığını, insanların Gördes'ten Salihli'ye alışveriş için gittiklerini söyledi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de yol çizgilerini çektiler ve CTP (kedi gözü) işaretlerini dikerek, güvenli hale getirdiler. Yolun güzelliği gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MANİSA

Beton yol Gördes'le Salihli'yi birbirine bağlıyor
Beton yol Gördes'le Salihli'yi birbirine bağlıyor
Beton yol Gördes'le Salihli'yi birbirine bağlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Manisa, Gördes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beton yol Gördes'le Salihli'yi birbirine bağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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