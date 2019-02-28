Beton Yol Uygulaması Devam Ediyor

Dünya çapında denenen ve başarılı sonuçlar alınan 'Beton Yol' uygulaması, İnönü'de gerçekleştirilen çalışmalar ile devam ediyor. Asfalta göre daha ekonomik ve uzun ömürlü olan beton yol aynı zamanda yaz-kış demeden her mevsim uygulanabiliyor. Yaklaşık 10 kilometre olan yolda çalışmalarını sürdüren ekipler,yerli çimento, agrega ve su karışımından oluşan malzemeyi finişer ile sererek ve silindirlerle sıkıştırıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi yetkilileri görev yetki ve sorumluluğundaki yollarda asfalt yol için sıcak havalarda çalışma gerçekleştirebildiklerini fakat beton yolda böyle bir engellerinin olmadığını belirterek, "Amacımız kırsal yollar başta olmak üzere kent genelinde teknik ve ekonomik açıdan daha üstün olan beton yolları tercih etmek. Bu uygulama hem uzun ömürlü hem de yerli üretim olması ve dışa bağımlı olmaksızın uygulanabildiği için diğer kaplamalara oranla daha ekonomik olmaktadır. Beton yol konusundaki çalışmalarımız teknik açıdan kendimizi geliştirerek devam edecektir" dedi.