Beton yol uygulaması devam ediyor - Son Dakika
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Beton yol uygulaması devam ediyor

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi ile İstanbul yolu arasında gerçekleştirdiği beton yol uygulaması devam ediyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi ile İstanbul yolu arasında gerçekleştirdiği beton yol uygulaması devam ediyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol bakım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması yapıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi ile İstanbul yolu arasında gerçekleştirdiği beton yol uygulaması devam ediyor. MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, MHP ve AK Parti Meclis Üyeleri, Nuriye Mahalle Muhtarı Mehmet Karapehlivan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Şube Sorumlusu Göksel Topçu da mevcut yolda yürütülen çalışmaları inceledi. Yürütülen çalışmaları beğeniyle inceleyen MHP ve AK Parti Meclis Üyeleri, uygulamanın tamamlanmasıyla vatandaşların mevcut güzergahta konforlu ulaşım sağlayacağını belirtti. İncelemenin ardından heyet, Nuriye'de mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. - MANİSA

Saruhanlı, İstanbul, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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