Beton Zemin Çöktü, Kamyon İçine Düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü. Olay, Kahta-Adıyaman karayolu Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Karayollarının yol çalışması için Filistin Caddesi'nin karşısına dolgu malzemesi olarak mıcır taşıyan kamyon, akaryakıt istasyonunun içinden yolun karşısına geçmek istedi. Nusret Aydın'ın kullandığı 02 AAC 555 plakalı kamyon ilerlerken akaryakıt istasyonunun beton zemini çöktü. Tonlarca ağırlığındaki mıcır yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan beton zeminde geniş bir çukur oluştu. Kamyonun damperi çukura gömülürken, ön kısmı havaya kalktı. Can kaybı veya yaralanan olmazken, olayın bahçenin altındaki eski bir menfezde aşırı yağışlardan dolayı çökme yaşanması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında sürücü araçtan inerek, çevredeki vatandaşlar tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu. Kamyonun damperinde bulunan dolgu malzemesi ise iş makineleri tarafından boşaltıldı. Görgü tanıkları, büyük bir gürültü duyduklarını ve daha sonra kamyonun çukura gömüldüğünü söylediler.



(İHA)

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