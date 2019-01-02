Son Dakika Haberleri: Beton Zemin Sektörü Türkiye'de Nasıl Bir Konuma Sahip? Gelişme Dinamikleri Nasıl?

Beton Zemin Sektörü Türkiye'de Nasıl Bir Konuma Sahip? Gelişme Dinamikleri Nasıl?

54 dakika önce

Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

"İnşaat sektörü Türkiye'de son 10-15 yılda hızla büyüyen bir sektör" diyen Köse, sözlerine şöyle devam etti: "Bu büyüme diğer sektörleri de tetikleyen bir sektör. Ayrıca yine Türkiye'de endüstriyel yapılar son 20 yılda ihtiyaçtan dolayı hızla büyüdü."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
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