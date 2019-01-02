Beton Zemin Sektörü Türkiye'de Nasıl Bir Konuma Sahip? Gelişme Dinamikleri Nasıl?

Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Atlas 1 Yapı Genel Müdürü İskender Köse, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



"İnşaat sektörü Türkiye'de son 10-15 yılda hızla büyüyen bir sektör" diyen Köse, sözlerine şöyle devam etti: "Bu büyüme diğer sektörleri de tetikleyen bir sektör. Ayrıca yine Türkiye'de endüstriyel yapılar son 20 yılda ihtiyaçtan dolayı hızla büyüdü."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun

Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı

'Kırmızı Altın'dan Kadirli'ye Yılda 100 Milyon Liralık Katkı

Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı