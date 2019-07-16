Beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
3 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:49 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, Yeşilyurt Mahallesi
4410 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma E. (69) isimli kadın, iddiaya göre şeker komasına girerek evinde yüksekten zemine düştü. Olayı gören komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Fatma E.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adana Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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