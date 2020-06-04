Betonda dijital çağ hayat kurtarıyor - Son Dakika

Betonda dijital çağ hayat kurtarıyor

Kaliteli betonun hayat kurtardığına dikkat çeken Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay ERP sistemleri ile verilere canlı ulaşarak hata faktörlerini en aza indirmenin mümkün olduğuna işaret ederek;

Betonda dijital çağ hayat kurtarıyor, System.String[]

Kaliteli betonun hayat kurtardığına dikkat çeken Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay ERP sistemleri ile verilere canlı ulaşarak hata faktörlerini en aza indirmenin mümkün olduğuna işaret ederek; ürettikleri hazır betonun tüm bileşenlerinin kullandıkları özel bir bilgisayar otomasyonu dahilinde tartılıp karıştırılarak hazırlandığını belirtti.


Bursa Beton A.Ş. Genel Müdürü Barbaros Onulay, dijitalleşme kapsamındaki çalışmaları anlattı.


Ham maddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadarki tüm iş süreçlerin ERP programı aracılığı ile kayıt altına alındığını hatırlatan Onulay, "Bu sayede ürünlerimizin izlenebilirliği sağlanmaktadır. Kullandığımız araç takip yazılımı ile transmikserlerimizin günlük hareketleri, araç seyirleri, trafik kurallarına uyumları takip edilmektedir. Dijital-teknik platformlar genel işletme stratejimizin temel bir parçası haline gelmiştir. Dönüşüm uyum sürecinde insan kaynağına ilişkin ihtiyaçların belirlenmesine yönelik karar, bulgu ve yapılacak çalışmalar üst yönetimimiz tarafından özellikle takip edilmektedir. Dijitalleşme sürecinde öncelikli olarak mevcut kadromuzun uyum sürecine önem vermekteyiz. Üretim hattımızdaki mevcut personelimizin sistem bileşenlerinin bir arada nasıl uyum içinde çalışacağını anlaması zaruri hale gelmiştir. Süreçlerdeki ihtiyaçların analizi noktasında üretim, planlama, kalite gibi ana süreçlerdeki sorumluların eylem önerilerini değerlendirdik ve yol haritalarımızı belirledik. Nitelikli insan kaynağını hazırlamaya yönelik ihtiyaçları belirledikten sonra nasıl bir süreç ve metodolojinin uygulanması gerektiği hususunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Periyodik olarak yapmış olduğumuz iç denetimler ile süreçlerimiz sürekli gözden geçirilmektedir. Dönüşümde ihtiyaç duyulan niteliklerin bireye kazandırılmasına yönelik özellikle üretim süreci ile doğrudan ilgili olan mühendislerimiz ve operatörlerimiz için eğitim programları ve gerekli bilgi platformlarını oluşturduk. Müşterimize sunulan tüm değer zincirinde rol alan her personelin sistemle bütünleştirilmesi ve uyumlandırılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda personelimizin sürece uyumluluğu için çalışmalarımızı ön planda tutmaktayız" dedi.


"Sistemin insan hayatı için önemi çok büyük"


Haberleşme teknolojilerinin bu kadar hızlı ilerlediği bilgi çağının gerisinde kalan firmaların uzun soluklu olarak ömrünü sürdürmesinin mümkün olmayacağını aktaran Onulay sektördeki dijitalleşme ile ilgili şunları söyledi: "ERP sistemleri ile verilere canlı ulaşmak, raporlamak, takip etmek, güncel tutmak, üretime entegre olmak, hata faktörlerini en aza indirmek mümkün hale gelmiştir. Fakat bunun da ötesinde hazır beton üretim işletmeleri için etkinliği artırılmış bir ERP sistemi ile kontrol altına alınmış bir üretim yapılmasının insan hayatı için önemi büyüktür. İçinde yaşadığımız betonarme binaların kilit hammaddesi olan hazır betonun üretimi ve uygulanması servis ömrü ve durabilitesini direkt olarak etkilemekte bir diğer tabirle binalarımızın sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Hazır betonun kalitesi ve yasal mevzuata uygunluğu depremde hayat kurtarır. Geleceğin rekabetinde Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi kavramların sistemlere adaptasyonunu ve ne şekilde uyum sağlayabileceğimizi tartıştığımız şu dönemde eski teknoloji - kara düzen firmaların sistemden elenmesi kuvvetle muhtemeldir. Değişime odaklanmak çeviklik ve esnek bir firma yönetimi günümüz şartlarında firmaların olmazsa olmazıdır." - BURSA

Bursa Beton, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Betonda dijital çağ hayat kurtarıyor - Son Dakika Ekonomi

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