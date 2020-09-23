Betonda domates - Son Dakika

Betonda domates

- (Özel) Betonda domates Betonun içinde kendiliğinden yetişen fide domates vermeye başladı Betonun içinde topraksız susuz ilaçsız domates yetişiyor Betonda yetişen domates fidesi şaşırtıyor Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında faaliyet gösteren et entegre tesisinde 30 santimetrelik...

- (Özel) Betonda domates

Betonun içinde kendiliğinden yetişen fide domates vermeye başladı

Betonun içinde topraksız susuz ilaçsız domates yetişiyor

Betonda yetişen domates fidesi şaşırtıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında faaliyet gösteren et entegre tesisinde 30 santimetrelik betonda yetişen fide görenleri şaşırtıyor. Et entegre tesisinde üzerinde toprak bulunmayan betonda işçilerin yedikleri organik domatesten düşen tohum büyüyerek domates vermeye başladı. Üzerinde ikisi kızarmış halde 5 tane domates bulunan fideye işçiler ve oraya kesim için gelenler tarafından gözü gibi bakılıyor.

Et entegre tesisine yıllardır hayvan getirerek kesimini gerçekleştiren Fatih Mete Ezginer betonda büyüyerek meyve vermeye başlayan domates fidesinin bir mesaj içerdiğini söyledi. Ezginer topraksız, susuz ve ilaçsız halde büyüyerek domates veren fideyi Allah bir lütfu olarak değerlendirdi. Ezginer, "Rabbim isterse taştan çıkarır domatesi, rabbim istemezse düz ovada ot bile bitmez" dedi.

Fatih Mete Ezginer: "Topraksız susuz domates yetişiyor"

Kepsut yakınlarındaki bir et entegre tesisine müşteri olarak geldiğini ve burada betonda yetişen domates fidesini gördüğünü ifade eden Fatih Mete Ezginer, "Balıkesir'de hayvancılıkla uğraşıyorum. Gördüğünüz tesise de ara sıra hayvan getirip kestiriyoruz. Biz bu tesise gelip giderken 30 santimetrelik betonda bir fide yetiştiğini gördüm. Kendi kendime Allah'ın işine bak, betonun arasında fide var dedim. Buraya gelip gittikçe bizim fidemiz büyüdü derken son gördüğünüz hali aldı. Hatta şu an meyvelerimiz de var, domateslerimiz de var. Fidedeki domatesler kızarmaya başladı. Tabi daha tadına bakmadık. Betonda yetişen domatesin sulanıp sulanmadığın burada çalışan arkadaşlara sordum, hayır sulamıyoruz dediler. İlaç da atmadıklarını söylediler. Yani Cenab-ı Allah ilaçsız, susuz bunu bu hale getirebiliyor. Köylü vatandaşımızda tarlasında atmadığı zirai ilaç yok, sulamadığı zaman yok, yine de hastalıktan, marazdan kurtulamıyorlar. Burada kıssadan hisse var, bir mesaj var. Rabbim isterse taştan çıkarır domatesi, rabbim istemezse düz ovada ot bile bitmez" diye konuştu.

Çalışanlar bir anlam veremiyor

Tesiste çalışanlar da domates fidesinin oraya nasıl geldiğini ve nasıl büyüdüğüne bir anlam veremediklerini ifade ederek, "Biz burada öğle aralarında yemek yediğimiz zaman genelde organik domates yiyoruz. Buradan düşen tohum taneleri betonun arasına kaçmış ve burada da fidan büyüyüp çıkmış" ifadelerini kullandı.

Gözleri gibi bakıyorlar

Et entegre tesisinde bulunan bir alanda yaklaşık 30 santimetrelik atılan beton üzerinde kendiliğinde yetişen domates fidesinde ikisi kırmızı halde toplamda 5 adet meyve bulunuyor. Gerek işçiler gerekse de oraya müşteri olarak gelenler domates fidesine gözü gibi bakarken, domates fidesinin topraksız, susuz ve ilaçsız nasıl meyve verdiğine bir anlam vermediklerini ifade ediyorlar. Domates fidesinin yetiştiği beton zemin üzerinde ayrıca oluşan bir kovukta az bir toprakla buluşan kabak çiçeği bitkisinin de boy attığı görülüyor.

Betonda domates

Balıkesir, Domates, Kepsut, Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Betonda domates - Son Dakika

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