Betondan Muhteşem Saksılar Yapmak! (Saksı Yapımı) - How To Make Concrete Flower Pots At Home

Herkese merhaba! Bu videoda, beyaz çimento ve kalekim çimento kullanarak evde harika beton saksıları nasıl yapabileceğimizi ve saksıları süsleyerek, bitki ekimini nasıl yapacağımızı gösterdim. Sizler de bu videodan ilham alarak, eminim kendiniz çok daha güzel beton saksılar yapabilirsiniz.

Herkese merhaba! Bu videoda, beyaz çimento ve kalekim çimento kullanarak evde harika beton saksıları nasıl yapabileceğimizi ve saksıları süsleyerek, bitki ekimini nasıl yapacağımızı gösterdim. Sizler de bu videodan ilham alarak, eminim kendiniz çok daha güzel beton saksılar yapabilirsiniz. Video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum, sevgiler??

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