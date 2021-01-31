Betonsa, betonun kalitesini teknolojisiyle anlık ve uzaktan takip ettiriyor - Son Dakika

Betonsa, betonun kalitesini teknolojisiyle anlık ve uzaktan takip ettiriyor

31.01.2021 10:43
Betonsa, betonun kalitesini teknolojisiyle anlık ve uzaktan takip ettiriyor, System.String[]

Yapı malzemeleri şirketi Akçansa'nın hazır beton markası Betonsa, beton üretiminin dijital dönüşümünü sağlamak için Vodafone Business teknolojilerini seçti.

Yapı malzemeleri şirketi Akçansa'nın hazır beton markası Betonsa, beton üretiminin dijital dönüşümünü sağlamak için Vodafone Business teknolojilerini seçti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, dijital çözümleriyle işletmelere verimlilik ve tasarruf imkanı sunarken, en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetinin korunmasını sağlıyor.

Vodafone Business ve Betonsa, Türkiye'de bir "ilk" olan projeyle beton sınıfının gerçek zamanlı uzaktan takip edilerek ölçülmesini, raporlanmasını ve dijital ortamda paylaşılmasını sağlıyor. Betonsa bu proje ile kalitesinin sürdürülebilirliğini kanıtlayan ve müşterileriyle paylaşabilen ilk hazır beton firması oldu.

Vodafone Business ve Betonsa'nın güç birliği yaptığı "Smart Beton" projesiyle yapılarda kullanılan betonun kalitesi ve sağlamlığı, telefona yüklenen uygulama ile şeffaf bir şekilde anlık takip edilebiliyor.

Vodafone Business'ın Betonsa'ya sunduğu teknolojik altyapı ile betonun kalitesi, içine yerleştirilen dijital sensörlerle ölçülüyor. Üretilen betonun kalite parametrelerinin sınıflandırılması için birçok veri sistemde kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar, Betonsa'nın müşterileriyle de güvenli bir şekilde paylaşılabiliyor.

"Katma değerli çözümler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelerin maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak için dijitalleşmeye odaklanması gerektiğini belirterek, Türkiye'de perakendeden tarıma, finanstan inşaata her sektörden işletmelerin "dijital iş ortağı" olarak, nesnelerin internetinden bulut uygulamalarına, bina içi ağ çözümlerinden mobil iletişime kadar geniş bir alanda katma değerli çözümler sunduklarını bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Yıllardır güvenlik, tasarruf, verimlilik artışı ve fırsatları kaçırmamak açısından dijitalleşmenin şart olduğunu, dijitalleşmenin rekabette işletmeleri bir adım öne geçireceğini söylüyoruz. Çünkü dijitalleşme, hem iş yapış yöntemlerini hem işletmeleri hem müşteri deneyimini yeniden şekillendiriyor. Biz de sunduğumuz çözümlerle işletmelerin üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmelerini ve kesintisiz sürdürmelerini sağlıyoruz. Betonsa ile yaptığımız projeyi çok önemsiyoruz. Betonsa, uzun yıllardır kaliteli üretim yapan, sektörünün lider şirketlerinden. Bu özelliğini dijitalleşme ve inovasyon konusunda da gösteriyor. Yaptığımız iş birliği ile yapılarda kullanılan betonun sınıfının gerçek zamanlı kontrol edilebilir hale getirilmesini sağladık. Türkiye'de bir ilk olarak sadece Betonsa değil, müşterileri de betonun kalitesini uzaktan kontrol edebiliyor. Operasyonel verimlilik, uzaktan yönetim ve verimli çalışma çözümlerimizle işletmelerimize destek vermeye devam edeceğiz."

"Sektörde dijitalleşmeye öncülük ediyoruz"

Akçansa Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin de dijitalleşmenin, Akçansa için önemli yatırım kalemleri arasında ilk sıralarda yer aldığını aktararak, "Sektörümüzün geleceğine de yön vermek arzusuyla hazır beton gibi geleneksel bir üründe dijital dönüşümü gerçekleştirmek için yola çıktık. Betonun kalitesini, içine yerleştirdiğimiz dijital sensörler yardımıyla belirleyip uzaktan takip edebileceğimiz bir ürün geliştirmek istedik. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz altyapı hizmetlerini Vodafone bize eksiksiz sağladı. Sunulan bu çözüm, Türkiye'de bir ilk ve Betonsa bu yeni ürünle sektörde dijitalizasyon ve inovasyon alanında öncülük etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vodafone, Akçansa, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Betonsa, betonun kalitesini teknolojisiyle anlık ve uzaktan takip ettiriyor - Son Dakika Ekonomi


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