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Betonu delip yavru köpekleri böyle kurtardılar

5 dakika önce

Betonu delip yavru köpekleri böyle kurtardılar İki gün boyunca kuyuyda mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıVAN - Van'ın Başkale ilçelerinde iki gün boyunca kuyuda mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Betonu delip yavru köpekleri böyle kurtardılar, System.String[]
Betonu delip yavru köpekleri böyle kurtardılar
İki gün boyunca kuyuyda mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
VAN - Van'ın Başkale ilçelerinde iki gün boyunca kuyuda mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde kuyudan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, köpekleri kurtarmak için çaba sarf etti. Kuyunun ağzı dar olmasından dolayı köpekleri çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti. İki gün önce kuyuya düştüğü belirtilen yavru köpekler, dar olan kuyunun ağzı demir kesme makinesi ile demirleri kesilip betonu kırılarak genişletildi. Daha sonra merdiven yardımı ile kuyuya inen itfaiye eri, içeride mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı. Vatandaşlar, kuyudan çıkartılan yavru köpeklere ekmek verdi. Yavru köpekler ekmeklere saldırmaları, ne kadar aç oldukları gözönüne serildi.
(EKİP-ŞAK-Y)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
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