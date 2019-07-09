Son Dakika Haberleri: Betonun altında sıkışan köpek kurtarıldı
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Betonun altında sıkışan köpek kurtarıldı

39 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde betonun altında sıkışıp kalan köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Betonun altında sıkışan köpek kurtarıldı, System.String[]
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde betonun altında sıkışıp kalan köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Perris ilçesinde bir evin verandasında betonun altına girerek sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Betonu dikkatli bir şekilde kesici alet yardımıyla kesen itfaiye ekipleri köpeği sahibine kavuşturdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, İtfaiye, Güncel
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