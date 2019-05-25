Betül Demir 'den Galatasaray Marşı
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Güçlü yorumcu Betül Demir'in, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray'ın bu yılki şampiyonluğu için hazırladığı şarkı "Mayıslar Bizimdir"i tüm dijital platformlarda çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:27 Kaynak: Bültenler
Dijital ortamda En çok satın alınan sözleri Betül Demir ve Sude Bilge Demir'e, müziği ve aranjesi Emirhan Cengiz'e ait olan şarkının tüm gelirlerini Betül Demir Galatasaray Spor Klübüne armağan etti.
Demir, "Ben şampiyonluğumuz netleşmeden şarkımı hazırlamış ve sosyal medya hesaplarımdan duyurmuştum. Takımıma inancım her zaman tamdır. Seneye de biziz şampiyon. Fatih Terim gibi mükemmel bir hocamız ve süper oyuncularımız var daha ne olsun." dedi...
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