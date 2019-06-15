Son Dakika Haberleri: Betül Şahin Bodrum'a enerji depolamaya geldi
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Betül Şahin Bodrum'a enerji depolamaya geldi

1 saat önce

Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Betül Şahin, "Projelerim var, enerji depolamaya geldim" dedi.

Betül Şahin Bodrum'a enerji depolamaya geldi, System.String[]
Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Betül Şahin, "Projelerim var, enerji depolamaya geldim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'un Ortakent Mahallesinde bulunan bir otelde güneşlenip, kitap okuyan ünlü oyuncu Betül Şahin objektiflere takıldı. Gün boyu kitap okuyan Şahin sık sık telefonla görüştüğü dikkatlerden kaçmadı. Betül Şahin gazetecilere tatil yaptığını ifade ederek, "Şuan tatildeyim. Projeler var. Yeni sezon için enerji depoluyorum" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
Bodrum, Betül Şahin, Magazin
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