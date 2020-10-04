Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı - Son Dakika

Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı

Eyüpsultan'ı daha yeşil ve konforlu bir geleceğe taşımak adına çalışmalarını sürdüren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşların sosyalleşebileceği, çocukların daha fazla oyun oynayabileceği park ve yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı, System.String[]

Eyüpsultan'ı daha yeşil ve konforlu bir geleceğe taşımak adına çalışmalarını sürdüren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşların sosyalleşebileceği, çocukların daha fazla oyun oynayabileceği park ve yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Köken yaptı.

Çalışmalarını "Eyüpsultan'a Hizmet Etmeyi Seviyoruz" prensibiyle sürdüren Başkan Deniz Köken, Çırçır Mahallesi'ne yepyeni bir park kazandırdı. İlçe sakinlerinin keyifli vakit geçirebilecekleri, komşularıyla sohbet edebilecekleri, çocukların gönüllerince oynayıp eğlenebilecekleri Betül Sokak Parkı'nın açılışı Başkan Deniz Köken tarafından gerçekleştirildi.

"17 aylık dönemde 15 park yaptık"

Açılış, mehter takımının mini konseri ile başladı. Başkan Deniz Köken, açılış öncesi parkta oynayan çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Başkan Deniz Köken, şu açıklamaları yaptı: "Her şey en değerli varlıklarımız çocuklarımız için. Onun için biz de önce onlardan başlıyoruz. Onların akıllarında gram kötülük yoktur, gram kötülük düşünmeyen tek varlık onlar. Onların duası, mutluluğu bizim ve ülkemiz için hayat ve yaşam kaynağı olacaktır. O yüzden biz de mahallenin neresinde bir boşluk varsa orayı değerlendirmeye çalışıyoruz. 17 aylık dönemimizde şu ana kadar 15 park yaptık. Burada biraz zorlandık, onun için açılışını hep beraber yapmak istedik. Nerede çocuklar ve hanımefendiler varsa orada doğru bir iş yapılıyor demektir"

"Pandemiden kurtulmak için kurallara uyalım"

Konuşmasında pandemi sürecinde daha dikkatli olunması ve kurallara uyulması konusuna da dikkat çeken Başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: "Bu pandemiden bir an önce kurtulmak için hepinizin gayretini bekliyoruz. Bize bir şey olmaz meselesinden vazgeçmeliyiz. Azalma var. Yavaş yavaş inişe geçti. Bu inişi de doğru değerlendirmemiz lazım. Tekrar ekim ayının sonlarında pandemi patlayacak diyorlar ama biz dikkat etmezsek patlayacak. Bu işin yayılmasının da yok olmasının da sebebi bizleriz. Eyüpsultan'ın son iki haftadır verileri düşüşte. Geçen hafta da mahallelerimizi ilaçlamaya başladık. Sıkıntılı olan bölgelerde tekrar dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. En güzel günlerimiz bugünlerden daha iyi olsun istiyoruz."

Parkın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mahallede bulunan çocuklara Atık Ayrıştırma Seti ve Boyama kitapları hediye edildi.

Parkta, pandemiye dikkat çeken grafiti çalışmaları yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan, 273 metrekarelik parkın, 140 metrekarelik alanına çocuklar için oyun grubu yapıldı. Çevre duyarlılığı ön planda tutularak hazırlanan parkın duvarlarına ise korona virüs tedbirlerini hatırlatmak amacıyla "Maske Tak", "Hijyen" "Mesafeni Koru" grafiti çalışmaları yapıldı. - İSTANBUL

Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı
Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Betül Sokak Parkı'nın açılışını Başkan Deniz Köken yaptı - Son Dakika

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