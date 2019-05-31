BEÜ ailesi iftarda bir araya geldi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ailesi, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın ev sahipliğinde geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ailesi, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın ev sahipliğinde geleneksel iftar programında bir araya geldi.



Rektörlük tarafından iki gün boyunca düzenlenen geleneksel iftar programında, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile üniversitenin tüm birimlerinde çalışan akademik ve idari personel ile aileleri bir araya geldi. Yardım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. Sabir Rüstemli ve Prof. Dr. Zeki Argunhan da hazır bulundu.



Tatvan'da bir restoranda düzenlenen geleneksel iftar programında, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve eşi Hatice Yardım konuklarını kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yardım, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu anımsatarak, Bitlis Eren Üniversitesi ailesini aynı sofrada bir bütün olarak görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Üniversitede çeşitli birimlerde görev yapan akademik ve idari personel ile ailelerinin Ramazan ayını kutlayan Rektör Prof. Dr. Yardım, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini, tüm insanlığa ve Müslümanlara huzur ve bereket getirmesini diledi.



Üniversitenin akademik ve idari personelinin aileleriyle katıldığı geleneksel iftar programı, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın açılış konuşmasının akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam etti.



Daha sonra ezanın okunması ile birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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