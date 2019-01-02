Son Dakika Haberleri: Beü Anaokulundan Anlamlı Paylaşım

Beü Anaokulundan Anlamlı Paylaşım

16 dakika önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Anaokulu paylaşmanın önemini vurgulayan bir projeye imza attı.

Beü Anaokulundan Anlamlı Paylaşım, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Anaokulu paylaşmanın önemini vurgulayan bir projeye imza attı. BEÜ anaokulunca her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yeni yıl kart gönderimi bu yıl da Kozlu ilçesi Sivriler Köyünde bulunan Şehit Engin Aydın İlköğretim Okulu anasınıfında yapıldı.

2017 yılı sonunda Konya ve Kars illerinde bulunan okullara gönderilen yeni yıl kartları bu yıl Kozlu'nun Sivriler köyünde bulunan Sivriler Şehit Engin Aydın İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencilerine gönderildi. Yeni yıl kartlarını sevinçle açan "kardeş okul" ilan edilen Sivriler Şehit Engin Aydın İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri, kartların yanında gönderilen oyuncak ve kırtasiyeden oluşan hediyeleri memnuniyetle karşıladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Zonguldak, Sivriler, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi Esra Erol, Yeni Yıl Geleneğini Bozmadı

Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:06:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beü Anaokulundan Anlamlı Paylaşım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]