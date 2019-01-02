Beü Anaokulundan Anlamlı Paylaşım
16 dakika önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Anaokulu paylaşmanın önemini vurgulayan bir projeye imza attı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Anaokulu paylaşmanın önemini vurgulayan bir projeye imza attı. BEÜ anaokulunca her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yeni yıl kart gönderimi bu yıl da Kozlu
ilçesi Sivriler
Köyünde bulunan Şehit Engin Aydın
İlköğretim Okulu anasınıfında yapıldı.
2017 yılı sonunda Konya
ve Kars
illerinde bulunan okullara gönderilen yeni yıl kartları bu yıl Kozlu'nun Sivriler köyünde bulunan Sivriler Şehit Engin Aydın İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencilerine gönderildi. Yeni yıl kartlarını sevinçle açan "kardeş okul" ilan edilen Sivriler Şehit Engin Aydın İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri, kartların yanında gönderilen oyuncak ve kırtasiyeden oluşan hediyeleri memnuniyetle karşıladı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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